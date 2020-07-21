Минздрав не подтвердил готовность вакцины против COVID-19
В министерстве здравоохранения РФ не согласились с выводами первого замминистра обороны Руслана Цаликова о готовности вакцины против коронавируса COVID-19.
Как сообщает РБК, помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов по этому поводу сообщил, что вторая фаза клинических испытаний вакцины НИЦ имени Гамелеи ещё продолжается. Вопрос о государственной регистрации препарата будет решаться только после их окончания, подчеркнул он.
Ранее Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что первая отечественная вакцина против COVID-19 по сути готова. Такой вывод он сделал на основании того, что у всех добровольцев сформировался иммунитет и все они чувствуют себя хорошо.
В РФПИ, между тем, заявили, что ожидают разрешения регулятора на массовое производства вакцины в августе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru