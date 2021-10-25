Инфекционист заявил о бесполезности длительного локдауна в борьбе с COVID-19

Длительные локдауны не принесут пользы из-за высокой заразности нового штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости.

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«Все больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно с дельта-штаммом – прорывная инфекция, то есть "прорвется в любую щель"», — объяснил специалист.

По словам Позднякова, рано или поздно вирус заразит всех, поэтому жесткие ограничения «на глобальном уровне и длительные по времени» бессмысленны.

Вместе с тем инфекционист отметил, что «детский локдаун», когда школьников и воспитанников детских садов отправят по домам, может снизить темпы распространения COVID-19 и разгрузить стационары, пишет Газета.ру.

Напомним, в России на фоне ухудшения эпидобстановки объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. В ряде регионов ограничительные меры вступили в силу с 25 октября, отмечает телеканал «360».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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