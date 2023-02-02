Иммунолог Продеус: К 28-30 годам пациент теряет иммунитет к кори

Ревакцинироваться от кори необходимо в 30 лет, отметил в эфире НСН Андрей Продеус. 

Первая прививка от кори делается в 12 месяцев, к 28-29 годам человек уже теряет иммунитет к болезни, рассказал врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

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«Первая прививка делается в 12 месяцев. Корь – это живая вакцина. В этом случае противопоказания против прививки живой вакцины есть у большего процента пациентов. В 28-29 лет человек теряет иммунитет к кори после того, как сделал вторую прививку. Если ты не ревакцинировался, когда тебе 30, 40 лет, то в этом случае, говорить о том, что у человека есть защита, не имеет смысла», - сказал Продеус.

Ранее профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН отмечал, что во время очередной волны коронавируса россияне носили маски и соблюдали дистанцию, однако, когда они перестали соблюдать ограничения, тут же появилась возможность для заражения корью.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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