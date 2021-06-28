Инфекционист заявил, что аномальная жара ухудшает ситуацию с коронавирусом

Аномальная жара могла привести к росту заболеваемости коронавирусом. Об этом РИА Новости заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, в жару граждане чаще собирались в помещениях, избегая высоких температур, значит, число заболевших еще будет расти.

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Инфекционист напомнил, что в закрытом помещении вирус распространяется быстрее, чем на свежем воздухе.

Вознесенский подчеркнул, что при повышенных температурах вирусу труднее выжить на открытой поверхности, но в закрытом помещении этот фактор не работает.

Ранее сообщалось, что случаи заражения распространенным в Южной Америке лямбда-штаммом коронавируса зарегистрировали в Великобритании.

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