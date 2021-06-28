Ученые назвали симптомы лямбда-штамма коронавируса
Случаи заражения распространенным в Южной Америке лямбда-штаммом коронавируса зарегистрировали в Великобритании. Об этом сообщает газета Express, ссылаясь на Агентство общественного здравоохранения Англии.
Эту разновидность инфекции выявили в конце прошлого года в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине. По данным ученых, лямбда-штамм содержит несколько мутаций в спайковом белке, влияющих на степень заразности вируса. При этом специалисты пока не располагают доказательствами того, что новая разновидность COVID-19 провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин.
Однако эксперты рекомендуют обращать внимание на симптомы вируса: высокую температуру, непрерывный кашель, потерю или изменение обоняния и вкуса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 650 / сут.
Умерли
134 тыс.+611 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+12 626 / сут.
- В АТОР заявили о нежелании россиян ехать на курорты Кубани из-за вакцинации
- Москва вдвое увеличит возможности вакцинации трудовых мигрантов
- Ученые назвали симптомы лямбда-штамма коронавируса
- ЦБ в июле может обсудить повышение ключевой ставки
- В Москве снова закончилась вакцина «КовиВак»
- В МИД РФ заявили о провале «западного проекта» Косово
- В России зарегистрировали 21 650 случаев COVID-19 за сутки
- В Тамбовской и Смоленской областях ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан
- В Баку начались совместные азербайджано-турецкие учения
- Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о поставках нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru