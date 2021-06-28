Ученые назвали симптомы лямбда-штамма коронавируса

Случаи заражения распространенным в Южной Америке лямбда-штаммом коронавируса зарегистрировали в Великобритании. Об этом сообщает газета Express, ссылаясь на Агентство общественного здравоохранения Англии.

Эту разновидность инфекции выявили в конце прошлого года в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине. По данным ученых, лямбда-штамм содержит несколько мутаций в спайковом белке, влияющих на степень заразности вируса. При этом специалисты пока не располагают доказательствами того, что новая разновидность COVID-19 провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин.

Однако эксперты рекомендуют обращать внимание на симптомы вируса: высокую температуру, непрерывный кашель, потерю или изменение обоняния и вкуса.

