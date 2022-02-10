Число заражений коронавирусом в мире за полгода выросло в два раза

Число зарегистрированных случаев заражений коронавирусом в мире выросло в два раза за минувшие полгода.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире подверженных случаев заражений превысило 399 млн, порог в 200 млн был пройден 5 августа прошлого года. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.

Отметка в 250 млн была пройдена в начале ноября прошлого года, в 300 млн и 350 млн - в январе текущего года. Штамм «омикрон» способствовал ускорения роста числа заражений.

Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 75 млн), Индии (более 42,4 млн) и Бразилии (более 26,5 млн). Число смертельных случаев превысило 5,73 млн.



