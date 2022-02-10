Число заражений коронавирусом в мире за полгода выросло в два раза
Число зарегистрированных случаев заражений коронавирусом в мире выросло в два раза за минувшие полгода.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире подверженных случаев заражений превысило 399 млн, порог в 200 млн был пройден 5 августа прошлого года. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.
Отметка в 250 млн была пройдена в начале ноября прошлого года, в 300 млн и 350 млн - в январе текущего года. Штамм «омикрон» способствовал ускорения роста числа заражений.
Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 75 млн), Индии (более 42,4 млн) и Бразилии (более 26,5 млн). Число смертельных случаев превысило 5,73 млн.
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