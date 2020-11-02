Инфекционист спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России – до 20-22 тысяч новых инфицированных в сутки – прогнозируется не раньше, чем через месяц. С таким заявлением выступил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. При этом, он отметил, что в Москве этого пика можно ожидать через неделю, отмечает РИА Новости.

Также специалист подчеркнул, что сейчас крайне важно правильно носить маски, не снимая средства защиты с носа, а также соблюдать социальную дистанцию, пишет RT.

Роспотребнадзор рекомендует путешественникам избегать хостелов из-за COVID-19

Между тем, ранее стало известно, что Михаил Мишустин распорядился выделить регионам более 5 миллиардов рублей, пишет «Российская газета». Как отметил премьер-министр, средства предназначены на бесплатные лекарства для больных с COVID-19. Речь идет о пациентах, проходящих лечение от коронавирусной инфекции дома. Для профилактики болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все медицинские препараты выдаются бесплатно по рецепту врача.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваРоссияЗаболеваниеИнфекцияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры