Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом растет в восьми регионах

Уровень заболеваемости коронавирусом растет лишь в восьми регионах России, еще 47 регионов фиксируют снижение заболеваемости. Об этом рассказала заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-24".

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По словам Поповой, еще 30 субъектов федерации остаются на плато и не демонстрируют ни отрицательной, ни положительной динамики по заболеваемости. "Будем надеяться, что они справятся с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.

При этом, по данным ведомства, заболеваемость COVID-19 ощутимее всего падает в тех регионах, где более 60% взрослого населения прошли вакцинацию.

В ходе интервью Попова также заявила, что ожидание новой волны коронавируса осенью оправдано. В Роспотребнадзоре выразили надежду, что соблюдение противоэпидемических правил поможет уменьшить рост новых случаев заболевания.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:КоронавирусЗаболеваниеРоспотребнадзорАнна Попова
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