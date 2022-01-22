Инфекционист предрек завершение пандемии COVID-19 к лету
Появление омикрон-штамма коронавируса может быть признаком конца пандемии, возможно, она завершится к лету текущего года. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в беседе с РИА Новости.
«Хотелось бы верить, что появление "омикрона" — признак конца пандемии. Я думаю, что к лету пандемия должна завершиться», — считает эксперт.
По словам инфекциониста, часть населения может переболеть «омикроном» бессимптомно: уже сейчас при довольно большом росте числа заболевших больницы не переполнены. Это свидетельствует о том, что омикрон-штамм не такой тяжелый, как предшествовавший ему штамм «дельта».
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