Инфекционист предрек завершение пандемии COVID-19 к лету

«Хотелось бы верить, что появление "омикрона" — признак конца пандемии. Я думаю, что к лету пандемия должна завершиться», — считает эксперт.

По словам инфекциониста, часть населения может переболеть «омикроном» бессимптомно: уже сейчас при довольно большом росте числа заболевших больницы не переполнены. Это свидетельствует о том, что омикрон-штамм не такой тяжелый, как предшествовавший ему штамм «дельта».

