В Госдуме предупредили, что ВСУ могут преподнести неприятные сюрпризы

По его словам, украинская армия пока сохраняет боеспособность и управляемость. Также сберегаются «определённого рода резервы», которые готовятся «для контрнаступательных действий», идёт перевооружение.

«Мы в состоянии ожидать в том числе и неприятных сюрпризов контрнаступательного характера... в относительно ближайшие месяцы», - указал парламентарий.

Ранее Бородай заявил, что в рядах ВСУ значительно сократилось общее число иностранных наёмников, сообщает RT.

