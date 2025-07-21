В Госдуме предупредили, что ВСУ могут преподнести неприятные сюрпризы

Тяжёлые потери отдельных украинских бригад не являются свидетельством краха Вооружённых сил Украины. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Александр Бородай.

В Госдуме заявили о массовой гибели польских наемников в зоне СВО

По его словам, украинская армия пока сохраняет боеспособность и управляемость. Также сберегаются «определённого рода резервы», которые готовятся «для контрнаступательных действий», идёт перевооружение.

«Мы в состоянии ожидать в том числе и неприятных сюрпризов контрнаступательного характера... в относительно ближайшие месяцы», - указал парламентарий.

Ранее Бородай заявил, что в рядах ВСУ значительно сократилось общее число иностранных наёмников, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры