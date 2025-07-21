В Госдуме предупредили, что ВСУ могут преподнести неприятные сюрпризы
Тяжёлые потери отдельных украинских бригад не являются свидетельством краха Вооружённых сил Украины. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Александр Бородай.
По его словам, украинская армия пока сохраняет боеспособность и управляемость. Также сберегаются «определённого рода резервы», которые готовятся «для контрнаступательных действий», идёт перевооружение.
«Мы в состоянии ожидать в том числе и неприятных сюрпризов контрнаступательного характера... в относительно ближайшие месяцы», - указал парламентарий.
Ранее Бородай заявил, что в рядах ВСУ значительно сократилось общее число иностранных наёмников, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru