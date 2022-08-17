Инфекционист перечислил симптомы новых видов «омикрона»
Головная боль, насморк, осиплость голоса являются одними из основных симптомов заражения новыми вариантами омикрон-штамма коронавирусной инфекции ВА.4, ВА.5 и ВА.2.75. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС.
«Это головная боль, это осиплость голоса, это насморк, поражения ЖКТ (желудочно-кишечного тракта. — НСН), повышенная потливость и нарушения сна», — отметил эксперт, отвечая на соответствующий вопрос.
Тимаков указал, что при заражении новыми видами обоняние пропадает гораздо реже.
Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов заявил, что в России доминируют субварианты омикрон-штамма ВА.4 и ВА.5. Как отметил эксперт в беседе с Известиями, пик заболеваемости COVID-19 должен пойти на спад в ближайшие одну-две недели.
За последние сутки в РФ подтвердили 23 909 новых случаев заболевания коронавирусом, напоминает «Свободная пресса».
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