Инфекционист перечислил симптомы новых видов «омикрона»

«Это головная боль, это осиплость голоса, это насморк, поражения ЖКТ (желудочно-кишечного тракта. — НСН), повышенная потливость и нарушения сна», — отметил эксперт, отвечая на соответствующий вопрос.

Тимаков указал, что при заражении новыми видами обоняние пропадает гораздо реже.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов заявил, что в России доминируют субварианты омикрон-штамма ВА.4 и ВА.5. Как отметил эксперт в беседе с Известиями, пик заболеваемости COVID-19 должен пойти на спад в ближайшие одну-две недели.

За последние сутки в РФ подтвердили 23 909 новых случаев заболевания коронавирусом, напоминает «Свободная пресса».

