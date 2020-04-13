Инфекционист о пандемии COVID-19: Лучше по пути Германии, чем США
Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев согласился с тем, что развитие эпидемии коронавируса в России пошло по нежелательному сценарию, но до американского пока не дошло.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России не пошла по оптимистичному сценарию, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире телеканала «Россия 1». Она напомнила, что в России с одной до десяти тысяч заражённых коронавирусом людей прошло двенадцать дней, а также, что дистанцию от 10-тысячного до 100-тысячного пациента с COVID-19 пять стран прошли в среднем за 15–18 дней.
Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с НСН согласился с оценкой ситуации в России, которую дала Лариса Попович, и выразил надежду, что Россия в борьбе с коронавирусом пойдёт по пути Германии, избегая ошибок США.
«Я слышал её заявление и полностью с ним согласен. Очень надеюсь, что мы пойдём по германскому пути, а не по пути США», - заявил Николай Малышев.
Согласно актуальным данным, публикуемым Университетом Джона Хопкинса, в мире заразились более 1,85 млн людей. Более 100 тысяч заражённых на сегодняшний день всего в 5 странах мира: США – 557 тысяч, Испания – 169 тысяч, Италия - 156 тысяч, Франция – 133 тысячи и в Германии 127 тысяч. А больше всего летальных исходов именно в США – более 22 тысяч погибших из общего числа смертей превышающего 115 тысяч человек во всём мире. В то же время в Германии смертность намного ниже, чем в других странах, где эпидемия взяла широкий размах – на 127 тысяч заражений 3022 смертельных случая.
В России же по актуальным данным на 13 апреля 18328 случаев заболевания, из которых 1470 человек выздоровело и 148 умерло. Регионами с самым большим количеством случаев заражения остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
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