Инфекционист о пандемии COVID-19: Лучше по пути Германии, чем США

«Я слышал её заявление и полностью с ним согласен. Очень надеюсь, что мы пойдём по германскому пути, а не по пути США», - заявил Николай Малышев.

Согласно актуальным данным, публикуемым Университетом Джона Хопкинса, в мире заразились более 1,85 млн людей. Более 100 тысяч заражённых на сегодняшний день всего в 5 странах мира: США – 557 тысяч, Испания – 169 тысяч, Италия - 156 тысяч, Франция – 133 тысячи и в Германии 127 тысяч. А больше всего летальных исходов именно в США – более 22 тысяч погибших из общего числа смертей превышающего 115 тысяч человек во всём мире. В то же время в Германии смертность намного ниже, чем в других странах, где эпидемия взяла широкий размах – на 127 тысяч заражений 3022 смертельных случая.

В России же по актуальным данным на 13 апреля 18328 случаев заболевания, из которых 1470 человек выздоровело и 148 умерло. Регионами с самым большим количеством случаев заражения остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.



