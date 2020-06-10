Число заражённых коронавирусом в РФ продолжает падать: Прирост за сутки 8404
В Российской Федерации за сутки выявлено ещё 8404 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах. Всего в стране зафиксировано с начал пандемии 493 657 заражённых новым типом коронавируса. Такую свежую информацию за последние 24 часа обнародовал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
Как отмечает RT, почти у 35% заражённых инфекция протекает без клинических проявлений. Накануне сообщалось о 8595 выявленных случаев коронавируса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия уже прошла острый этап подъёма ситуации с распространением COVID-19, и вышла на так называемое плато по заболеванию.
Лидером по новым заражениям, остается российская столица, в городе зафиксировано 1 195 новых случаев. В Московской области —735, в Санкт-Петербурге — 313. Как уточняет Ura.ru, умерли за сутки 216 человек с COVID-19, вылечились— 10 386.
За время эпидемии в РФ заболели уже около 494 тысяч человек, скончались 6 358, выздоровели около 253 тысяч. Проведено более 13,5 миллионов тестирований.
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Заразились
494 тыс.+8 404 / сут.
Умерли
6 358+216 / сут.
Выздоровели
253 тыс.+10 386 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru