Минздрав предусмотрел вакцинацию от коронавируса только для уязвимых категорий

Согласно приказу, вакцинация от COVID-19 теперь предусмотрена лишь для уязвимых категорий граждан. Решение вступает в силу 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030-го, сказано в документе.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал вернуться к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила прекращение массовой вакцинации от COVID-19 в России. По ее словам, причина в том, что коронавирусная инфекция уступила позиции другим вирусам, передает «Радиоточка НСН».

