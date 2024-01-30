Минздрав предусмотрел вакцинацию от коронавируса только для уязвимых категорий

Министерство здравоохранения России внесло изменения в календарь вакцинации по эпидпоказаниям.

Нужна вакцина: Врачи призывают к разработке препарата против «болезни X»

Согласно приказу, вакцинация от COVID-19 теперь предусмотрена лишь для уязвимых категорий граждан. Решение вступает в силу 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030-го, сказано в документе.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал вернуться к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила прекращение массовой вакцинации от COVID-19 в России. По ее словам, причина в том, что коронавирусная инфекция уступила позиции другим вирусам, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияМинздрав

Горячие новости

Все новости

партнеры