Минздрав предусмотрел вакцинацию от коронавируса только для уязвимых категорий
Министерство здравоохранения России внесло изменения в календарь вакцинации по эпидпоказаниям.
Согласно приказу, вакцинация от COVID-19 теперь предусмотрена лишь для уязвимых категорий граждан. Решение вступает в силу 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030-го, сказано в документе.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал вернуться к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила прекращение массовой вакцинации от COVID-19 в России. По ее словам, причина в том, что коронавирусная инфекция уступила позиции другим вирусам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru