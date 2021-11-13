Инфекционист допустил спад заболеваемости COVID-19 к Новому году

«Сейчас более положительно люди относятся к вакцинации, охват больше», — отметила медик в беседе с ТАСС.

Ищенко напомнила, что циклы подъема и спада заболеваемости вирусами в среднем длятся около трех месяцев.

В свою очередь, врач-инфекционист Николай Малышев поделился мнением, что при условии коллективного иммунитета на уровне 80-90% коронавирус не сможет свободно распространяться.

«В этом случае и те, кто не вакцинирован, будут в определенной степени защищен», — отметил медик.

