Инфекционист допустил спад заболеваемости COVID-19 к Новому году

Заболеваемость коронавирусом может снизиться к Новому году, в частности, на это повлияет рост охвата населения вакцинацией. Об этом заявила врач-инфекционист Светлана Ищенко.

Вирусолог назвал условие спада COVID-пандемии уже через месяц

«Сейчас более положительно люди относятся к вакцинации, охват больше», — отметила медик в беседе с ТАСС.

Ищенко напомнила, что циклы подъема и спада заболеваемости вирусами в среднем длятся около трех месяцев.

В свою очередь, врач-инфекционист Николай Малышев поделился мнением, что при условии коллективного иммунитета на уровне 80-90% коронавирус не сможет свободно распространяться.

«В этом случае и те, кто не вакцинирован, будут в определенной степени защищен», — отметил медик.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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