«Инфаркты и холестерин»: Врач предупредила об опасности мясной диеты
Марият Мухина заявила НСН, что мясная диета может привести к инфаркту даже в молодом возрасте, а после 40 лет подобный образ жизни противопоказан.
Мясная диета может быть опасна даже для молодого спортсмена, если отказаться от других продуктов на три месяца, заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в разговоре с НСН.
«Сырно-мясная диета» довела американца до жуткого состояния: из его рук начала сочиться желтая жидкость. 45-летний гражданин из Флориды ел только мясо, сыр и масло на протяжении 6-9 месяцев. Его вес снизился, при этом якобы «повысилась энергия и ясность ума», но на ладонях, ступнях и локтях появились жёлтые высыпания. Мухина отметила, что на подобные эксперименты можно пойти только до 30 лет.
«Эта диета относится к диетам первобытного человека, когда люди ели одно мясо. В принципе наш организм к этому достаточно хорошо приспособлен, но существуют риски. Нельзя сидеть больше трех месяцев. Это усиленная кето-диета, она хороша для лечения конкретных заболеваний. Это позволяет снизить уровень воспаления, но может произойти нежелательные нарушения белково-жирового обмена, так как не хватает клетчатки, витаминов, минералов из растительной пищи. Может повыситься холестерин, могут появиться бляшки на артериях, что опасно. Отсутствие фруктов, овощей, бобовых может вызвать сосудистую катастрофу в виде инфарктов и инсультов. Это часто случается даже с молодыми спортсменами, которые сидят на белковых диетах. Это большая нагрузка на печень, людям с такими проблемами и гепатитами подобная диета противопоказана», - предупредила она.
При этом, по ее словам, в некоторых случаях такая диета может положительно сказаться на организме.
«У меня дочь сидела на такой диете три месяца, она очень сильно похудела, потому что нет углеводов. А жиры, когда без углеводов, организмом не усваиваются. Я как диетолог такую диету не рекомендую, но как врач могу сказать, что это может быть необходимо в ряде случаев при заболеваниях. Моей дочери это помогло справиться с аутоиммунным тиреоидитом и забеременеть. Короткий интервал может быть положительным для здоровья, если это молодой организм. Но, разумеется, нужно консультироваться с врачом. После 40-45 лет это противопоказано, только до 30 лет. Там есть нюанс, что мяса и масла нужно есть мало, очень небольшими порциями. Там всего 200-300 грамм в день, там фактически голодовка получается. Много пьется воды, отказ от кофе и других напитков, даже зелень не употребляется. Это очень тяжелая диета чисто психологически», - заключила врач.
Вегетарианская диета не приводит к снижению веса, при этом к ней нет негатива или однозначно радостного отношения, заявила на пресс-конференции в НСН доктор медицинских наук, профессор, телеведущая Елена Малышева.
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