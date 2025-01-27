«Инфаркты и холестерин»: Врач предупредила об опасности мясной диеты

«Эта диета относится к диетам первобытного человека, когда люди ели одно мясо. В принципе наш организм к этому достаточно хорошо приспособлен, но существуют риски. Нельзя сидеть больше трех месяцев. Это усиленная кето-диета, она хороша для лечения конкретных заболеваний. Это позволяет снизить уровень воспаления, но может произойти нежелательные нарушения белково-жирового обмена, так как не хватает клетчатки, витаминов, минералов из растительной пищи. Может повыситься холестерин, могут появиться бляшки на артериях, что опасно. Отсутствие фруктов, овощей, бобовых может вызвать сосудистую катастрофу в виде инфарктов и инсультов. Это часто случается даже с молодыми спортсменами, которые сидят на белковых диетах. Это большая нагрузка на печень, людям с такими проблемами и гепатитами подобная диета противопоказана», - предупредила она.

При этом, по ее словам, в некоторых случаях такая диета может положительно сказаться на организме.

«У меня дочь сидела на такой диете три месяца, она очень сильно похудела, потому что нет углеводов. А жиры, когда без углеводов, организмом не усваиваются. Я как диетолог такую диету не рекомендую, но как врач могу сказать, что это может быть необходимо в ряде случаев при заболеваниях. Моей дочери это помогло справиться с аутоиммунным тиреоидитом и забеременеть. Короткий интервал может быть положительным для здоровья, если это молодой организм. Но, разумеется, нужно консультироваться с врачом. После 40-45 лет это противопоказано, только до 30 лет. Там есть нюанс, что мяса и масла нужно есть мало, очень небольшими порциями. Там всего 200-300 грамм в день, там фактически голодовка получается. Много пьется воды, отказ от кофе и других напитков, даже зелень не употребляется. Это очень тяжелая диета чисто психологически», - заключила врач.

Вегетарианская диета не приводит к снижению веса, при этом к ней нет негатива или однозначно радостного отношения, заявила на пресс-конференции в НСН доктор медицинских наук, профессор, телеведущая Елена Малышева.

