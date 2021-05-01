Индия получила первую партию российской вакцины «Спутник V»

В индийский аэропорт города Хайдарабад доставлена первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.

Названы перспективы «Спутника V» в борьбе с индийским штаммом коронавируса

По данным агентства Дели получил препарат от Российского фонда прямых инвестиций.

Российский «Спутник V» является третьей вакциной, которую власти Индии применяют для вакцинации граждан. Также на ее территории для лечения и профилактики коронавируса применяется препарат британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета Covishield и Covaxin, разработанный местной компанией Bharat Biotech.

Индийский штамм коронавируса B.1.617 был зарегистрирован в конце 2020 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, индийский вариант коронавируса устойчив к антителам переболевших и привившихся от инфекции. Ранее в Индии было зарегистрировано за 24 часа 401 993 новых случая COVID-19. Данное значение является новым мировым рекордом, пишет Газета.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияВакцинацияВакцинаКоронавирусИндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры