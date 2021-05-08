Индия обновила антирекорд по смертности из-за COVID-19 за сутки
Количество смертей из-за коронавирусной инфекции в Индии впервые превысило 4 тысячи за 24 часа, сообщается на сайте министерства здравоохранения и благосостояния семьи.
За минувшие сутки в стране зарегистрировали 4 187 летальных исходов. Предыдущий антирекорд смертности за сутки был зафиксирован 6 мая (3 980 человек). Число смертей с начала пандемии достигло 238 270.
Кроме того, за 24 часа в Индии подтвердили 401 078 новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране выявили 21 892 676 заболевших.
При этом за сутки от коронавируса вылечились 318 609 жителей Индии, число выздоровевших пациентов составило 17 930 960.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru