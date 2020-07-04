Индиец носит защитную маску из золота от коронавируса
В индийском штате Махараштра местный житель Шанкар Кураде носит защитную маску из золота, защищаясь от коронавируса, сообщает РИА Новости.
Кураде решил заказать золотую маску, когда увидел человека в аналогичном приспособлении, выполненном из серебра.
«Поскольку я люблю золото и носить тяжелые золотые цепи и кольца, я решил, а почему бы мне не носить золотую маску? Тогда я попросил местного ювелира сделать мне маску из золота. Она весит 5,5 фунта (около 2,5 кг – прим. НСН) и обошлась мне в 289 тысяч рупий (порядка 3870 долларов – прим. НСН)», - рассказал Кураде.
Для дыхания в маске сделаны небольшие отверстия. Ее обладатель не уверен в действенности маски, поэтому соблюдает социальную дистанцию.
Шанкар Кураде признался, что стал центром внимания местных жителей и СМИ после того, как начал носить золотую маску.
Напомним, в Индии, по официальным данным, заражено COVID-19 648 315 человек. При этом выздоровели 394 433 индийцев, погибли - 18 655.
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