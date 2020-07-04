Индиец носит защитную маску из золота от коронавируса

«Поскольку я люблю золото и носить тяжелые золотые цепи и кольца, я решил, а почему бы мне не носить золотую маску? Тогда я попросил местного ювелира сделать мне маску из золота. Она весит 5,5 фунта (около 2,5 кг – прим. НСН) и обошлась мне в 289 тысяч рупий (порядка 3870 долларов – прим. НСН)», - рассказал Кураде.

Для дыхания в маске сделаны небольшие отверстия. Ее обладатель не уверен в действенности маски, поэтому соблюдает социальную дистанцию.

Шанкар Кураде признался, что стал центром внимания местных жителей и СМИ после того, как начал носить золотую маску.

Напомним, в Индии, по официальным данным, заражено COVID-19 648 315 человек. При этом выздоровели 394 433 индийцев, погибли - 18 655.

