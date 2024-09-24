ФАС выявила картельный сговор в сфере ЖКХ на сумму более 827 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор в сфере ЖКХ на сумму более 827 млн рублей, говорится в сообщении на сайте ФАС.

Так, шесть компаний подозреваются в сговоре на торгах, проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и республики Марий Эл. Возбуждены уголовное дело в отношении предприятий.

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Ранее сообщалось, что жители России в этом году стали чаще, чем в прошлом, обращаться в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) с жалобами на завышенные начисления за жилищно-коммунальные услуги и техобслуживание домов. В числе самых частых также претензии на протечки труб и крыш, несвоевременное их устранение. Есть проблемы с уборкой подъездов и дворов, вывозом бытовых отходов.

В Москве в ряде районов тарифы ЖКК в августе незаконно выросли до 200%, мораторий на проверки мешает разбираться с подобными случаями, заявил ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин «Радиоточке НСН».

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Фото: fas.gov.ru
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