ФАС выявила картельный сговор в сфере ЖКХ на сумму более 827 млн рублей

Ранее сообщалось, что жители России в этом году стали чаще, чем в прошлом, обращаться в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) с жалобами на завышенные начисления за жилищно-коммунальные услуги и техобслуживание домов. В числе самых частых также претензии на протечки труб и крыш, несвоевременное их устранение. Есть проблемы с уборкой подъездов и дворов, вывозом бытовых отходов.

В Москве в ряде районов тарифы ЖКК в августе незаконно выросли до 200%, мораторий на проверки мешает разбираться с подобными случаями, заявил ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин «Радиоточке НСН».

