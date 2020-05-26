Индексация накопительной пенсии в три раза превысит инфляцию

По данным ПФР, перерасчёт коснётся пенсий 80 тысяч человек. Повышение также затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение отрезка времени, который обозначил сам гражданин.

Как отмечает RT, такое пособие сегодня выплачивается 32 тысячам пенсионеров. С августа его увеличат на 7,99%. Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает начисление надбавки к страховой части пенсии по старости не с 80 лет, как сейчас, а с 75. Речь идёт о повышении в размере 100% фиксированной страховой выплаты к пенсии.

Авторы документа - группа депутатов нижней палаты парламента - отмечают , что уже после 75 лет многие россияне имеют хронические заболевания и нуждаются в постоянном постороннем уходе.

