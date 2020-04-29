Индекс самоизоляции в Москве вновь упал

Между тем, ранее Сергей Собянин предложил продлить строгий режим самоизоляции в столице и Подмосковье еще на две недели. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в российских регионах.



Собянин напомнил, что Центральный федеральный округ находится в зоне особого риска, образуя агломерацию, в которой проживает 30 миллионов человек.



По словам мэра, вопрос не только в дачниках, но и в большом количестве людей, которые приезжают в Москву и Подмосковье на работу, а затем возвращаются домой к своим семьям.

