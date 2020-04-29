Индекс самоизоляции в Москве вновь упал

Индекс самоизоляции в российской столице днем 27 апреля опустился до уровня 2,8. Об этом говорят предоставленные «Яндекс» данные. Эти цифры означают, что на улице, по состоянию на 14:00 находилось много людей.

Напомним, в конце марта «Яндекс» начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов. Она оценивается по шкале от 0 до 5. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию. Для его расчета специалисты используются обезличенные данные об использовании приложений «Яндекс».

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Между тем, ранее Сергей Собянин предложил продлить строгий режим самоизоляции в столице и Подмосковье еще на две недели. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в российских регионах.

Собянин напомнил, что Центральный федеральный округ находится в зоне особого риска, образуя агломерацию, в которой проживает 30 миллионов человек.

По словам мэра, вопрос не только в дачниках, но и в большом количестве людей, которые приезжают в Москву и Подмосковье на работу, а затем возвращаются домой к своим семьям.

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ФОТО: A.Savin Wikipedia
ТЕГИ:Сергей СобянинКоронавируссамоизоляцияМосква
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