Индекс самоизоляции в Москве вновь упал
Индекс самоизоляции в российской столице днем 27 апреля опустился до уровня 2,8. Об этом говорят предоставленные «Яндекс» данные. Эти цифры означают, что на улице, по состоянию на 14:00 находилось много людей.
Напомним, в конце марта «Яндекс» начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов. Она оценивается по шкале от 0 до 5. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию. Для его расчета специалисты используются обезличенные данные об использовании приложений «Яндекс».
Между тем, ранее Сергей Собянин предложил продлить строгий режим самоизоляции в столице и Подмосковье еще на две недели. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в российских регионах.
Собянин напомнил, что Центральный федеральный округ находится в зоне особого риска, образуя агломерацию, в которой проживает 30 миллионов человек.
По словам мэра, вопрос не только в дачниках, но и в большом количестве людей, которые приезжают в Москву и Подмосковье на работу, а затем возвращаются домой к своим семьям.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
99 399+5 841 / сут.
Умерли
972+105 / сут.
Выздоровели
10 286+1 830 / сут.
- Перетерпеть. Психолог призвала россиян провести майские праздники без шашлыков
- Названо число умерших после заражения COVID-19 российских медиков
- В Минздраве РФ подтвердили, что коронавирус чаще убивает мужчин
- Белоруссия приобрела первую партию нефти у Саудовской Аравии
- За поездку по Москве без пропуска рублем накажут владельцев авто
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru