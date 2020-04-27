Индекс самоизоляции в Москве опустился до 2,9
Днем в понедельник, 27 апреля, индекс самоизоляции в Москве опустился до 2,9 – это означает, что на улице находится большое количество людей. Об этом говорят данные «Яндекса».
Что касается Подмосковья, то там хуже всего самоизоляцию соблюдают в Солнечногорске и Дзержинском (по 2,4). Наиболее высокий показатель – в Железнодорожном (3,4), Лобне (3,3) и Московском (3,5).
Напомним, чем ниже числовое значение индекса, тем больше людей находится на улицах города. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что на улицах много людей, а 4–5 баллов означает, что на улицах почти никого.
Ранее НСН писала, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусной инфекцией, однако для этого важно продолжить соблюдать режим самоизоляции в майские праздники. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что пик – это взрыв, а его в России не было.
«Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется», - отметила Попова.
Она также добавила, что согласна с мнением о том, что майские праздники жителям России лучше пересидеть дома.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
87 147+6 198 / сут.
Умерли
794+47 / сут.
Выздоровели
7 346+579 / сут.
- Петербуржцам разрешили выезд на дачу в майские праздники
- Путин за усиление наказания за пожары из-за незаконных рубок леса
- Индекс самоизоляции в Москве опустился до 2,9
- Министр предупредил Путина об адской жаре летом 2020 года
- ВОЗ: Темпы прироста заболеваемости COVID-19 в Москве и Петербурге заметно снижаются
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru