Днем в понедельник, 27 апреля, индекс самоизоляции в Москве опустился до 2,9 – это означает, что на улице находится большое количество людей. Об этом говорят данные «Яндекса».

Что касается Подмосковья, то там хуже всего самоизоляцию соблюдают в Солнечногорске и Дзержинском (по 2,4). Наиболее высокий показатель – в Железнодорожном (3,4), Лобне (3,3) и Московском (3,5).

Напомним, чем ниже числовое значение индекса, тем больше людей находится на улицах города. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что на улицах много людей, а 4–5 баллов означает, что на улицах почти никого.