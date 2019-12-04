Салат Оливье подорожал для россиян на 4,6%

В России увеличилась стоимость продуктов для традиционного новогоднего блюда – салата оливье. Исследование Росстата показало, что за год цена ингредиентов увеличилась на 4,6%, пишут Известия.

Поясняется, что общая стоимость продуктов для салата из расчета на четырех человек в этом году достигла 340 рублей. Годом ранее оливье обошелся бы российским семьям в 325 рублей, уточняет РИА ФАН.