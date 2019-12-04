Салат Оливье подорожал для россиян на 4,6%
В России увеличилась стоимость продуктов для традиционного новогоднего блюда – салата оливье. Исследование Росстата показало, что за год цена ингредиентов увеличилась на 4,6%, пишут Известия.
Поясняется, что общая стоимость продуктов для салата из расчета на четырех человек в этом году достигла 340 рублей. Годом ранее оливье обошелся бы российским семьям в 325 рублей, уточняет РИА ФАН.
Также была посчитана стоимость приготовления салата на праздничный ужин из 12 человек. Такое количество порций, пишет Life.ru, обойдется россиянам приблизительно в тысячу рублей.
Поясняется, что при составлении индекса оливье Росстат учитывал стоимость продуктов, которые традиционно используются для приготовления оливье. Как сообщает Москва 24, речь идет о горошке, картофеле, соленых огурцах, куриных яйцах, моркови, вареной колбасе, репчатом луке и майонезе.
Ранее НСН писала, что россияне планируют потратить на праздничный новогодний ужин в среднем около десяти тысяч рублей. Самыми популярными продуктами, которые приобретаются для застолья являются фрукты, овощи, сыр, мясо птицы и рыбы, а также различные мясные продукты.
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