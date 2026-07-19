Назван самый подорожавший металл в мире с конца ХХ века

Золото стало лидером по росту стоимости среди основных металлов в мире, и оно с 2000 по 2025 год подорожало в 12 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонину Левашенко.

Согласно статистике Всемирного банка, большинство металлов в указанный период выросли в цене, но золото показало самый значительный скачок. Эксперт рассказала, что медь подорожала в 5,87 раза, железная руда — в 3,39 раза, никель — в 1,71 раза, алюминий — в 1,66 раза.