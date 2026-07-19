Назван самый подорожавший металл в мире с конца ХХ века

Золото стало лидером по росту стоимости среди основных металлов в мире, и оно с 2000 по 2025 год подорожало в 12 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонину Левашенко.

Согласно статистике Всемирного банка, большинство металлов в указанный период выросли в цене, но золото показало самый значительный скачок. Эксперт рассказала, что медь подорожала в 5,87 раза, железная руда — в 3,39 раза, никель — в 1,71 раза, алюминий — в 1,66 раза.

Стоимость золота на бирже обновила исторический максимум

По словам Левашенко, на рост стоимости повлияло общее увеличение мирового уровня потребительских цен, в том числе из-за роста затрат на добычу, переработку, энергию и оборудование, а также вследствие изменения курса доллара США.

Специалист подчеркнула, что динамику цен на металлы в XXI веке определяли финансовые кризисы 2008—2009 и 2019—2020 годов, колебания спроса и предложения. К тому же на стоимость металлов влияют цены на нефть и другие энергоносители, добавила Левашенко.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН рассказал, что сейчас безопаснее всего хранить деньги в золоте: в металлических слитках, в инвестиционных монетах или в обезличенных металлических счетах.

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ФОТО: Александр Манзюк / ТАСС
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