Он подчеркнул, что вооружения, представляющие угрозу России, как и любые создающие их производственные мощности на Украине, являются законными военными целями для ВС РФ.

Руденко отметил, что Москва отслеживает сотрудничество японских производителей с украинскими разработчиками дронов, и, учитывая систематические провокации Киева против гражданских объектов в РФ, такие действия расцениваются как враждебные.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о нормализации отношений Москвы и Баку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».