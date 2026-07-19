В МИД обвинили Японию в содействии атакам дронов на РФ
Помогая киевскому режиму, Япония все глубже втягивается в украинский конфликт и еще больше загоняет отношения с Россией в пропасть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Андрея Руденко.
Он подчеркнул, что вооружения, представляющие угрозу России, как и любые создающие их производственные мощности на Украине, являются законными военными целями для ВС РФ.
Руденко отметил, что Москва отслеживает сотрудничество японских производителей с украинскими разработчиками дронов, и, учитывая систематические провокации Киева против гражданских объектов в РФ, такие действия расцениваются как враждебные.
Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о нормализации отношений Москвы и Баку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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