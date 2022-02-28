«Иначе уже прилетела бы ракета»: Стрелков не считает Зеленского целью военной операции
Экс-глава Минобороны ДНР отметил, что Зеленского спасет капитуляция.
Зеленский не является специальной целью российский операции на Донбассе, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.
«Если бы Зеленский являлся целью операции, то в первую же ночь на Банковую прилетела бы точная ракета, или где он там находился в тот момент. Полагаю, что никто не стремится уничтожить Зеленского. Может, потому что следующий глава Украины будет еще хуже. Может, потому что его рассматривают как человека, который способен капитулировать, что зря. Может, потому что просто не хотели пугать западных партнеров уничтожением их марионетки», - объяснил он.
Украинская сторона намеренно будет затягивать переговоры и дальше, чтобы выиграть время, заявил Игорь Стрелков в пресс-центре НСН ранее.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
- Посетителей ТЦ Columbus эвакуировали в Москве
- Мишустин анонсировал план спасения российской экономики
- Дерипаска потребовал у ЦБ объяснить резкое повышение ключевой ставки
- «Газпром» и Монголия начали проектировать новый газопровод «Союз — Восток»
- Хакеры атаковали сайты ведущих российских СМИ
- В Японии ввели персональные санкции против Лукашенко
- Лизингодатели из Ирландии и Сингапура разорвали контракты с авиакомпаниями РФ
- Япония ввела санкции против Центробанка РФ
- Чернышенко поручил Ростуризму вывести российских туристов из-за рубежа
- Официальный курс доллара пробил 90 рублей, евро взлетел выше 100
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru