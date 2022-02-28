«Иначе уже прилетела бы ракета»: Стрелков не считает Зеленского целью военной операции

Зеленский не является специальной целью российский операции на Донбассе, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.

«Если бы Зеленский являлся целью операции, то в первую же ночь на Банковую прилетела бы точная ракета, или где он там находился в тот момент. Полагаю, что никто не стремится уничтожить Зеленского. Может, потому что следующий глава Украины будет еще хуже. Может, потому что его рассматривают как человека, который способен капитулировать, что зря. Может, потому что просто не хотели пугать западных партнеров уничтожением их марионетки», - объяснил он.

Украинская сторона намеренно будет затягивать переговоры и дальше, чтобы выиграть время, заявил Игорь Стрелков в пресс-центре НСН ранее.

