Имя Мохаммед стало самым популярным детским именем в Берлине

Имя Мохаммед призвано увековечить память пророка ислама. В Брюсселе Мохаммедом называли новорожденных в три раза чаще, чем следующего по популярности за ним именем «Жан». А в Осло Мохаммед уже 14 лет подряд является самым популярным именем для мальчиков.

Отмечается, что в 2021 году самым популярным детским именем в Берлине было Ной.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, кому пригодится кукла Барби с синдромом Дауна, передает «Радиоточка НСН».

