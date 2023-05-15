Имя Мохаммед стало самым популярным детским именем в Берлине
Имя Мохаммед стало наиболее часто используемым именем для новорожденных мальчиков в Берлине, сообщает издание Report24.
Имя Мохаммед призвано увековечить память пророка ислама. В Брюсселе Мохаммедом называли новорожденных в три раза чаще, чем следующего по популярности за ним именем «Жан». А в Осло Мохаммед уже 14 лет подряд является самым популярным именем для мальчиков.
Отмечается, что в 2021 году самым популярным детским именем в Берлине было Ной.
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- Имя Мохаммед стало самым популярным детским именем в Берлине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru