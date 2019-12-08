Имя космонавта Алексея Леонова присвоено университету в Подмосковье

Памятная доска была установлена на фасаде здания Колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета. Ее открыл сам губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочего визита в Королев.

Открытию таблички была посвящена линейка, в которой приняли участие студенты и преподаватели вуза, а также космонавты Олег Кононенко и Константин Козеев.

Первый из людей, вышедший в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза, советский космонавт номер одиннадцать, Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни 11 октября этого года. Герой России, космонавт Павел Виноградов в эфире НСН вспомнил о заслугах Леонова перед советской космонавтикой и всем миром. По его словам, для младших коллег Леонов всегда был близким человеком и продолжал быть в курсе новостей космической сферы до последнего дня.



