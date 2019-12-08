Имя космонавта Алексея Леонова присвоено университету в Подмосковье
Технологическому университету в Королеве было присвоено имя летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. Как сообщает Телеканал «360», памятная табличка была открыта по постановлению губернатора Московской области.
Памятная доска была установлена на фасаде здания Колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета. Ее открыл сам губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочего визита в Королев.
Открытию таблички была посвящена линейка, в которой приняли участие студенты и преподаватели вуза, а также космонавты Олег Кононенко и Константин Козеев.
Первый из людей, вышедший в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза, советский космонавт номер одиннадцать, Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни 11 октября этого года. Герой России, космонавт Павел Виноградов в эфире НСН вспомнил о заслугах Леонова перед советской космонавтикой и всем миром. По его словам, для младших коллег Леонов всегда был близким человеком и продолжал быть в курсе новостей космической сферы до последнего дня.
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