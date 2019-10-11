Плеяды первых героев. Как Леонов перешёл к американцам в космосе

Ушел из жизни Алексей Леонов. Первый из людей, вышедший в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза, советский космонавт номер одиннадцать, Алексей Архипович Леонов скончался на 86-м году жизни. Леонов был зачислен в первый отряд космонавтов в 1960-м году, через несколько лет после окончания военного авиационного училища летчиков. Его полет в космос состоялся в марте 1965 года. Впервые в истории человечества Леонов совершил выход в открытое космическое пространство. Он длился 12 минут, за это время космонавт удалился от корабля на пять метров. За время пребывания в безвоздушном пространстве скафандр раздулся, и чтобы попасть в шлюзовую камеру, Леонову пришлось существенно снизить давление кислорода в скафандре. Второй космический полет Леонов совершил в 1975 году в рамках первой в истории совместной советско-американской экспедиции «Союз-Аполлон». Она увенчалась стыковкой кораблей двух стран и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.

С детских лет Алексей Леонов проявлял недюжинный художественный талант. Но реализовать его в полной мере он смог уже после своего первого полета: в 1967 году в сотрудничестве с художником-фантастом Андреем Соколовым он создал ряд почтовых марок СССР на космическую тему, а в 1972 году – еще одну. Его увлечение живописью стало больше чем хобби: его работы космической тематики хранятся в нескольких музеях мира, в том числе в Третьяковской галерее.

С 1970 по 1991 годы Алексей Леонов работал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. При его непосредственном участии были подготовлены и побывали в космосе десятки российских и зарубежных космонавтов и астронавтов. О самом главном качестве Алексея Леонова в эфире НСН рассказал российский космонавт Павел Виноградов:

«Самое главное, что Алексей Архипович был для нас, космонавтов и астронавтов, не только как маяк – это был и учитель и отец. С Леоновым можно было говорить на любые темы, любые вопросы, к нему можно было прийти и днем и ночью и когда угодно. И несмотря на все свои большие посты, огромные регалии и так далее, это был человек абсолютно открытый для всех».

Американское космическое агентство NASA сочло необходимым прервать прямую трансляцию выхода двух астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти легендарного космонавта Алексея Леонова, который стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.

Космонавта плеяды первых. Плеяды Юрия Гагарина и Германа Титова. Плеяды героев.

