В Крыму национализировали имущество украинских олигархов и политиков

Государственный совет Крыма принял постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих недружественные действия в отношении России, в перечень вошли около 500 объектов. Об этом сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов.

В Крыму национализируют имущество Коломойского, Яценюка и еще нескольких иностранцев

По словам Константинова, депутаты Госсовета приняли соответствующее решение в ходе заочного голосования.

Национализации подлежат порядка 500 объектов, которые относятся к различным предприятиям, банкам, туристской и спортивной инфраструктуре. В частности, в перечень были включены активы украинских бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Сергея Таруты, экс-премьера Украины Арсения Яценюка.

«Работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества пособников киевского режима в Крыму продолжится. Мы не позволим зарабатывать на нашей земле тем, кто спонсирует убийства наших солдат, преступления против русских людей, мирного населения», — написал спикер Госсовета в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ИмуществоКрым
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