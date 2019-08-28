Импортная органическая продукция пропадет из российских магазинов

Как сообщает «Коммерсантъ», выполнение некоторых требований закона ставит под угрозу наличие органической продукции на полке. Кроме того, отмечает издание поставщики могут столкнуться с «миллиардными убытками».

Уточняется, что вся импортная продукция, которая находится в ассортименте российских магазинов снабжена международными, а не российскими, сертификатами. По этой причине уже с первого января будущего года она попадет в категорию «нелегитимной». Уточняется, что такую продукцию придётся отзывать из оборота, поскольку сертифицировать её в короткие сроки окажется невозможным.

Ранее руководитель Департамента маркетинга, профессор НИУ-ВШЭ, доктор экономических наук Игорь Липсиц в интервью НСН сделал предположение о том, что в стране готовится мягкий вариант отмены российских антисанкций на импортные продукты.

