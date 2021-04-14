Раскольников Среднеуральского монастыря изгнали вслед за Сергием. Подробности от попа-расстриги
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев заявил НСН, что без бывшего схимонаха Сергия Среднеуральский женский монастырь потеряет ауру.
Насильно выселенные из Среднеуральского женского монастыря сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), покинули монастырский комплекс после того, как сегодня утром силовики проникли в обитель и «болгарками» вскрыли двери во все здания. Монахини отказались от временного размещения на турбазе «Остров сокровищ», которая была предоставлена правительством Свердловской области. Сторонники бывшего схимонаха Сергия заявили, что сами найдут себе жилье.
В свою очередь, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев рассказал телеграм-каналу "Радиоточка НСН", кого именно и зачем выселяли сегодня из Среднеуральского женского монастыря:
«Это непрофессиональные православные. Это женщины, они – мирянки. Они никак ни от какого епископа не зависят и не хотят зависеть. Им ничто не мешает на оставшиеся средства арендовать какой-то домик или квартиру и спокойно продолжать жить там. Что, их и оттуда будут выгонять?! Самая главная подлость этой ситуации в том, что епархия в этот комплекс не вложила ни копейки, а только брала оттуда деньги всё время. А деньги монастырю давали под имя и авторитет этого самого Сергия», - подчеркнул Кураев.
При этом, он отметил, что бывший схимонах Сергий – не герой его романа и человек мало ему симпатичный. Как и те идеи, которые он оглашал:
«С такими вещами нужно бороться проповедью. Почему для диалога с ним нужно звать полицию? А дело вот в чём: церковные каноны этого требуют. Правило Карфагенского собора четвертого столетия прямо требуют: если в епархии у некоего епископа завелись раскольники, он должен обратиться к царю, чтобы тот армию прислал. Действия митрополита и патриархии совершенно каноничны. И в этом весь ужас. Они готовы жить по законам Римской империи IV века. И они не будут чувствовать угрызений совести, им всё позволено. Их Бог прощает им всё. Сегодня вот назначили свои врагом Сергия, а завтра ещё кого-то. У них нет внутренних ограничений, едва появляется малейшая возможность, они «поедают всё, что можно», - утверждает поп-расстрига.
Резюмируя, Кураев признался, что для него перспективы Среднеуральского женского монастыря туманны.
«Видимо, туда завезут каких-то других людей, в меньшем, естественно, количестве. А кто их будет содержать? Без Романова это место теряет свою ауру и привлекательность. Напомню, что монашество – это вещь сугубо добровольная, к епископам и митрополитам не имеющая никакого отношения. Захотел человек носит чёрную одежду, а не цветастую, захотел больше поститься, молиться – это его личное дело. В русских дореволюционных деревнях была масса таких – их "черничками" называли. Это вдовы или старые девы. Собираются по вечерам, читают псалтырь, молятся, постятся. И никакой формализации это не имело. Также и в этом случае. Ну, хорошо. Хотят эти женщины жить так. Многие продали свои квартиры, вложили свои деньги сюда. Это не были пожертвования патриарху Кириллу, они обустраивали свой быт. Представьте, что некие люди построили некое экологическое поселение, веганское или ещё какое-нибудь. Приобрели землю, построили домики. И почему туда должна приходить полиция и что-то им запрещать, совершенно неясно», - заявил собеседник "Радиоточки НСН".
Напомним, духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре скандала после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это «псевдопандемия», а также заявлять о том, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны» и «беззаконно сажают на самоизоляцию». Позже Сергий был лишен сана РПЦ, но продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. Сейчас он находится под арестом по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу вероисповедания и самоуправстве.
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