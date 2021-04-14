Раскольников Среднеуральского монастыря изгнали вслед за Сергием. Подробности от попа-расстриги

Насильно выселенные из Среднеуральского женского монастыря сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), покинули монастырский комплекс после того, как сегодня утром силовики проникли в обитель и «болгарками» вскрыли двери во все здания. Монахини отказались от временного размещения на турбазе «Остров сокровищ», которая была предоставлена правительством Свердловской области. Сторонники бывшего схимонаха Сергия заявили, что сами найдут себе жилье.

В свою очередь, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев рассказал телеграм-каналу "Радиоточка НСН", кого именно и зачем выселяли сегодня из Среднеуральского женского монастыря:

«Это непрофессиональные православные. Это женщины, они – мирянки. Они никак ни от какого епископа не зависят и не хотят зависеть. Им ничто не мешает на оставшиеся средства арендовать какой-то домик или квартиру и спокойно продолжать жить там. Что, их и оттуда будут выгонять?! Самая главная подлость этой ситуации в том, что епархия в этот комплекс не вложила ни копейки, а только брала оттуда деньги всё время. А деньги монастырю давали под имя и авторитет этого самого Сергия», - подчеркнул Кураев.