«Миллионы на дурь». Кураев раскрыл подоплёку обысков в монастыре Сергия
Лишенный сана священник РПЦ Андрей Кураев в эфире НСН заявил, что действия правоохранителей в монастыре трудно объяснить только интересами следствия.
Росгвардия и ОМОН начали обыски в Среднеуральском женском монастыре под Екатеринбургом. По имеющимся данным, они разыскивают келейника арестованного схимонаха Сергия – Силуана.
Лишенный сана священник РПЦ Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, что могло заинтересовать силовиков в истории со скандальным бывшим схимонахом и построенной им обителью.
«Это отнюдь не экстремизм. Во-первых, давайте разрешим людям быть просто дураками. Что в голове отца Сергия много дури, это факт. И он ее не держал при себе, а очень даже выдавал - это тоже факт. Но, насколько я понимаю, там есть масса интереснейших вопросов у следствия. Кто делал ему дорогие подарочки, исчисляемые миллионами евро? Если это бизнесмены, это один разговор. Но там, судя по всему были и чиновники, и силовики. Откуда у них такой свободный кэш? В огромных суммах. Тут есть о чем поговорить безотносительно экстремизма. По-моему, это схватка хозяйствующих субъектов. Кому-то нужен местный лес, леспромхоз. А остальное подвернулось под руку», - предположил Кураев.
Вместе с тем, по его словам, интересы в деле бывшего схимонаха Сергия есть и Русской православной церкви. Другой вопрос, что на стороне РПЦ фактически выступили силовики.
«Сложилась ситуация очень странного желания религиозной монополии. Мне совершенно непонятно, почему людей нельзя просто оставить в покое. Не обязаны все быть в подчинении Московского патриархата. А то ведь так скоро и к староверам начнут приходить: "А почему вы неправильно креститесь, не тремя перстами?" Не считают себя люди чадами московского патриарха, ну и что? Они на свои деньги построили скиты, как-то по-своему молятся. При чем тут полиция и Росгвардия? Не говоря уже о том, что с древнейших времен, со времен Римской империи считалось, что храм и кладбище – это святые места, которые экстерриториальны. То есть как раз полиция, государство не имеют там полномочий. Это называлось "право убежища у алтаря" в римском праве», - напомнил собеседник НСН.
Сторонники бывшего схимонаха Сергия (Романова) продолжают удерживать Среднеуральский женский монастырь.
Бывший схимонах Сергий (Романов) был задержан в монастыре в конце декабря прошлого года. Он обвиняется по трем уголовным статьям, включая склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств. Романов будет находиться под стражей до 28 мая.
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