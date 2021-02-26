«Миллионы на дурь». Кураев раскрыл подоплёку обысков в монастыре Сергия

Вместе с тем, по его словам, интересы в деле бывшего схимонаха Сергия есть и Русской православной церкви. Другой вопрос, что на стороне РПЦ фактически выступили силовики.

«Сложилась ситуация очень странного желания религиозной монополии. Мне совершенно непонятно, почему людей нельзя просто оставить в покое. Не обязаны все быть в подчинении Московского патриархата. А то ведь так скоро и к староверам начнут приходить: "А почему вы неправильно креститесь, не тремя перстами?" Не считают себя люди чадами московского патриарха, ну и что? Они на свои деньги построили скиты, как-то по-своему молятся. При чем тут полиция и Росгвардия? Не говоря уже о том, что с древнейших времен, со времен Римской империи считалось, что храм и кладбище – это святые места, которые экстерриториальны. То есть как раз полиция, государство не имеют там полномочий. Это называлось "право убежища у алтаря" в римском праве», - напомнил собеседник НСН.

Сторонники бывшего схимонаха Сергия (Романова) продолжают удерживать Среднеуральский женский монастырь.

Бывший схимонах Сергий (Романов) был задержан в монастыре в конце декабря прошлого года. Он обвиняется по трем уголовным статьям, включая склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств. Романов будет находиться под стражей до 28 мая.

