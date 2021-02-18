Экс-схиигумен Сергий признался, за что давал взятки в миллионы долларов

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) признался, что давал взятку ради того, чтобы избавить Среднеуральский женский монастырь, который он основал, от получения Идентификационного номера налогоплательщика. Его заявление обнародовали адвокаты, получив его у подзащитного в следственном изоляторе, где он содержится.

Как утверждает монах-расстрига, он выложил несколько миллионов долларов, чтобы у обители не было реквизитов. По словам Романова, он пошёл на это, «чтобы не нарушать благословения духовного отца, ныне покойного старца Кирилла (Павлова)».

В связи с этим Сергий процитировал своего духовного наставника: «Сегодня - ИНН, завтра - карточка, послезавтра - печать Антихриста. Дело, воля каждого: брать или не брать ИНН. Я лично брать не буду».

В Екатеринбургской епархии сомневаются, что в данном случае можно говорить о чистом, духовном и героическом поступке, передает «Интерфакс». Секретарь епархиального совета игумен Вениамин обратил внимание, что Романов говорит об астрономических суммах, которыми распоряжался.