Samsung приостановила поставки телефонов и чипов в Россию

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics приостанавливает экспорт всей своей продукции в Россию, сообщают «Известия».

Южная Корея продолжит поставки смартфонов и автомобилей в Россию

Речь идет как о телефонах, так и бытовой технике и комплектующих с чипами. «Мы думаем обо всех, кто пострадал, и наш приоритет — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — заявили в компании.

В Samsung рассказали о намерении сделать пожертвования в размере $6 млн на гуманитарную помощь Украине.

Ранее сообщалось, что Южная Корея добилась от США права для своих компаний не обращаться за лицензией к американским властям при экспорте технологической продукции в Россию.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Южная КореяSamsung
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