Samsung приостановила поставки телефонов и чипов в Россию

Речь идет как о телефонах, так и бытовой технике и комплектующих с чипами. «Мы думаем обо всех, кто пострадал, и наш приоритет — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — заявили в компании.

В Samsung рассказали о намерении сделать пожертвования в размере $6 млн на гуманитарную помощь Украине.

Ранее сообщалось, что Южная Корея добилась от США права для своих компаний не обращаться за лицензией к американским властям при экспорте технологической продукции в Россию.

