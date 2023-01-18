Иммунологи рассказали, как посетители челябинских кафе могли заразиться гепатитом А
Персонал кафе мог и не догадываться о том, что переносит кишечную инфекцию, сказал НСН Евгений Тимаков.
Источником заражения посетителей челябинских заведений общепита гепатитом А могли быть несоблюдение гигиены персоналом, загрязненные продукты, а также проблемы с водоснабжением и канализацией. Об этом НСН заявили директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов и кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Ранее стало известно, что сотрудники Городской клинической больницы №8 города Челябинска госпитализировали порядка 50 человек, заразившихся гепатитом А после посещения заведений общественного питания в начале января. Викулов рассказал, как посетители кафе могли заразиться инфекцией.
«Гепатит А передается фекально-оральным путем. Источником могли послужить загрязненная пища, вода или грязные руки. Также причиной заражения могли стать сырые овощи. Еще это может быть связано с нарушением системы водоснабжения и канализации — недаром во время стихийных бедствий, землетрясений, военных действий бывают вспышки кишечных инфекций, включая гепатит А. В данном случае заражение посетителей, скорее всего, связано с грубыми нарушениями СанПиН и требований Роспотребнадзора по качеству приготовления пищи и напитков», — сказал медик.
В свою очередь Тимаков заявил, что сотрудники кафе могли и не подозревать о том, что являлись носителями инфекции.
«Гепатитом А можно заразиться в любом месте. Отмечу, что большая часть населения переболела гепатитом А в скрытой форме и не догадывается, что могла заразить окружающих. Эта инфекция похожа на айсберг: на поверхности мы видим небольшое количество заболевших, внизу же находятся основные носители инфекции, которые болеют гепатитом А в малосимптомной или бессимптомной форме и заражают окружающих», — добавил инфекционист.
Ранее адвокат Виталий Корыстов заявил, что заразившиеся гепатитом А в заведениях общепита Челябинска могут рассчитывать на возмещение морального вреда в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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