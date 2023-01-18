«100-200 тысяч»: Юрист назвал сумму компенсации для заразившихся гепатитом посетителей кафе
Руководителям кафе за причинение вреда здоровью посетителям грозит штраф до 500 тысяч рублей, приостановка деятельности до 90 суток или лишение свободы до шести лет, сказал НСН Виталий Корыстов.
Заразившиеся гепатитом А в заведениях общепита Челябинска могут рассчитывать на возмещение морального вреда в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Об этом НСН заявил адвокат Виталий Корыстов.
Ранее стало известно, что сотрудники Городской клинической больницы №8 города Челябинска госпитализировали порядка 50 человек, заразившихся гепатитом А после посещения заведений общественного питания в начале января. Корыстов пояснил, какую компенсацию потерпевшие могут получить в суде.
«Потерпевшие могут судиться с руководством кафе в гражданско-правовом порядке, требовать компенсацию причиненного вреда здоровью и выплату морального ущерба в связи с тем, что они, будучи потребителями, пострадали от некачественного обслуживания в точке питания. Что же касается суммы компенсации морального вреда, то это часто зависит от региона и от суда, но полагаю, что можно говорить о сумме от 100 до 200 тысяч рублей на человека», — заключил он.
Также собеседник НСН рассказал о том, какое наказание грозит руководству заведений.
«Здесь возможны два варианта развития событий. Первый (мягкий) — административная ответственность для руководителя кафе и самого бизнеса за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов. За такое деяние руководитель кафе должен будет заплатить штраф до 500 тысяч рублей либо приостановить деятельность предприятия общепита на срок до 90 суток по решению суда. Возможен и менее благоприятный вариант: поскольку произошедшее вызвало широкий резонанс, пострадало достаточно много людей, может быть возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ “Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”. По части 1 данной статьи предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, если же кто-то из потерпевших получит тяжкий вред здоровью или погибнет, то руководителю кафе может грозить до шести лет лишения свободы», — сказал Корыстов.
Ранее более 20 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Нижегородской области, обратились к медикам с признаками отравления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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