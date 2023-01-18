«100-200 тысяч»: Юрист назвал сумму компенсации для заразившихся гепатитом посетителей кафе

Ранее стало известно, что сотрудники Городской клинической больницы №8 города Челябинска госпитализировали порядка 50 человек, заразившихся гепатитом А после посещения заведений общественного питания в начале января. Корыстов пояснил, какую компенсацию потерпевшие могут получить в суде.

«Потерпевшие могут судиться с руководством кафе в гражданско-правовом порядке, требовать компенсацию причиненного вреда здоровью и выплату морального ущерба в связи с тем, что они, будучи потребителями, пострадали от некачественного обслуживания в точке питания. Что же касается суммы компенсации морального вреда, то это часто зависит от региона и от суда, но полагаю, что можно говорить о сумме от 100 до 200 тысяч рублей на человека», — заключил он.

Также собеседник НСН рассказал о том, какое наказание грозит руководству заведений.

«Здесь возможны два варианта развития событий. Первый (мягкий) — административная ответственность для руководителя кафе и самого бизнеса за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов. За такое деяние руководитель кафе должен будет заплатить штраф до 500 тысяч рублей либо приостановить деятельность предприятия общепита на срок до 90 суток по решению суда. Возможен и менее благоприятный вариант: поскольку произошедшее вызвало широкий резонанс, пострадало достаточно много людей, может быть возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ “Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”. По части 1 данной статьи предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, если же кто-то из потерпевших получит тяжкий вред здоровью или погибнет, то руководителю кафе может грозить до шести лет лишения свободы», — сказал Корыстов.

Ранее более 20 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Нижегородской области, обратились к медикам с признаками отравления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

