Иммунолог заявил о неизбежности четвертой волны COVID-19 в Европе

Европа не избежит четвертой волны коронавируса, которая ожидается уже осенью. Об этом заявил профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала.

По словам иммунолога, новая вспышка будет слабее предыдущих, но число заболевших будет расти из-за распространения новых штаммов заболевания, против которых вакцины показывают меньшую эффективность.