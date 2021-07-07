Иммунолог заявил о неизбежности четвертой волны COVID-19 в Европе

Европа не избежит четвертой волны коронавируса, которая ожидается уже осенью. Об этом заявил профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала.

По словам иммунолога, новая вспышка будет слабее предыдущих, но число заболевших будет расти из-за распространения новых штаммов заболевания, против которых вакцины показывают меньшую эффективность.

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Гала отметил необходимость изучать новые виды инфекции и совершенствовать лечение для достижения коллективного иммунитета в Европе.

Ранее сообщалось, что компания Janssen (подразделение Johnson & Johnson и создатель одноименной вакцины от коронавируса) будет сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы выйти со своим препаратом на рынки России и стран СНГ.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ЕвропаКоронавирус
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