Иммунолог усомнился в существовании бессимптомных носителей COVID-19

По мнению Штадлера, у так называемых бессимптомных носителей уже есть иммунитет к заболеванию, а ошибка происходит из-за того, что тесты на COVID-19 неспособны определить, жив ли вирус или уже подавлен иммунной системой. В итоге «крошечные разрушенные части» коронавируса могут быть приняты за активное заболевание, полагает иммунолог.

Соответственно, если считать, что у таких «бессимптомных носителей» вирус уже подавлен, то они не заразны, уверен швейцарский специалист.

Согласно официальной статистике, в России в последние дни доля болеющих COVID-19 без клинических проявлений от общего числа новых случаев за сутки составляет 22-26%.

