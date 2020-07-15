Иммунолог усомнился в существовании бессимптомных носителей COVID-19
Швейцарский иммунолог и микробиолог, экс-директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер выступил с предположением о том, что бессимптомных носителей коронавируса COVID-19 просто не существует. Такое мнение он высказал в публикации на портале Американской академии медицины за продление жизни, пишет РБК.
По мнению Штадлера, у так называемых бессимптомных носителей уже есть иммунитет к заболеванию, а ошибка происходит из-за того, что тесты на COVID-19 неспособны определить, жив ли вирус или уже подавлен иммунной системой. В итоге «крошечные разрушенные части» коронавируса могут быть приняты за активное заболевание, полагает иммунолог.
Соответственно, если считать, что у таких «бессимптомных носителей» вирус уже подавлен, то они не заразны, уверен швейцарский специалист.
Согласно официальной статистике, в России в последние дни доля болеющих COVID-19 без клинических проявлений от общего числа новых случаев за сутки составляет 22-26%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru