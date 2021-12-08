Ученые опубликовали первую фотографию «омикрона»

Университет Гонконга опубликовал фотографию нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон», снимок был сделан с помощью электронного микроскопа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление учреждения.

Как отметили ученые, на фото изображена почка обезьяны, зараженная «омикроном». Специалисты обнародовали фотографию при малом и большом увеличении.

На неувеличенном снимке можно увидеть поврежденные клетки с содержащими вирус набухшими везикулами. Инфекция выглядит как маленькие черные частицы, пишет Газета.ру.

На фото при большом увеличении видны шарообразные вирусные частицы с шипами, похожими на зубцы короны, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:УченыеГонконгКоронавирус
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