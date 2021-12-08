Ученые опубликовали первую фотографию «омикрона»
Университет Гонконга опубликовал фотографию нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон», снимок был сделан с помощью электронного микроскопа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление учреждения.
Как отметили ученые, на фото изображена почка обезьяны, зараженная «омикроном». Специалисты обнародовали фотографию при малом и большом увеличении.
Университет Гонконга опубликовал электронную микрофотографию "омикрона" https://t.co/rCciT0IbJF pic.twitter.com/BMKiLYD6Ok— РИА Новости (@rianru) December 8, 2021
На неувеличенном снимке можно увидеть поврежденные клетки с содержащими вирус набухшими везикулами. Инфекция выглядит как маленькие черные частицы, пишет Газета.ру.
На фото при большом увеличении видны шарообразные вирусные частицы с шипами, похожими на зубцы короны, отмечает телеканал «360».
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