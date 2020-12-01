Иммунолог рассказал про запреты для испытателей вакцины от COVID-19

Участникам испытаний вакцины от коронавируса не нужно самостоятельно сдавать тест на антитела. Если это произошло, врач не должен узнать результат теста, так как это может повлиять на ход исследований, заявил в беседе с РИА «Новости» израильский иммунолог Яков Беркун.

Он пояснил, что при испытании вакцины всегда есть контрольная группа, которая получает плацебо. При этом ни участник, ни исследователь не должны знать, что получил человек.

Беркун добавил, что участникам испытаний в Израиле и западных странах невозможно запретить сдать тест, поэтому испытуемых просят этого не делать и объясняют причину.