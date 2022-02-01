Депутат Госдумы рассказала, как меняется система реабилитации после COVID-19

«Мы как раз обсуждали вопросы реабилитации. Это очень важно. Ожидать можно много чего неизвестного. Не зря менялись порядки оказания помощи в таком количестве. Сейчас есть программа реабилитации, которая принята. Она имеет три уровня. Реабилитация начинается еще в реанимации. Затем это стационар и первичное звено. Здесь не зря принята программа обязательной диспансеризации в течение полугода. Это такой период опасный для развития осложнений. И где это будет – никто не может сказать. Появляются те симптомы, которые требуют ответа. Система реабилитации меняется. Это совсем другой подход, так и должно быть. Это создание мультидисциплинарных команд, это пересмотр всех стандартов. За этот год должно быть изменено семь стандартов», - сказала Кусайко.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила в пресс-центре НСН, что детей могут прививать только с добровольного согласия родителей, ответственность за здоровье ребенка полностью лежит на их законных представителях.

