Депутат Госдумы рассказала, как меняется система реабилитации после COVID-19

На сегодняшний день программа реабилитации после коронавируса имеет три уровня, заявила Татьяна Кусайко. 

Система реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции в России меняется, будут созданы мультидисциплинарные команды и пересмотрены определенные стандарты, заявила депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в пресс-центре НСН.

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«Мы как раз обсуждали вопросы реабилитации. Это очень важно. Ожидать можно много чего неизвестного. Не зря менялись порядки оказания помощи в таком количестве. Сейчас есть программа реабилитации, которая принята. Она имеет три уровня. Реабилитация начинается еще в реанимации. Затем это стационар и первичное звено. Здесь не зря принята программа обязательной диспансеризации в течение полугода. Это такой период опасный для развития осложнений. И где это будет – никто не может сказать. Появляются те симптомы, которые требуют ответа. Система реабилитации меняется. Это совсем другой подход, так и должно быть. Это создание мультидисциплинарных команд, это пересмотр всех стандартов. За этот год должно быть изменено семь стандартов», - сказала Кусайко.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила в пресс-центре НСН, что детей могут прививать только с добровольного согласия родителей, ответственность за здоровье ребенка полностью лежит на их законных представителях.

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ФОТО: пресс-центр НСН
ТЕГИ:РеабилитацияКоронавирусРоссия
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