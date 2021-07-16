Иммунолог рассказал, когда в России отменят масочный режим

Болибок отметил, что пандемия продолжится, если граждане не будут прививаться. Он добавил, что медленный рост количества вакцинированных может привести к проникновению или созданию новых штаммов инфекции.

Согласно официальным данным на 14 июля, в России полностью привились только 13,38% людей. Страна находится на 74 месте в мире по темпу вакцинации.

