Иммунолог рассказал, когда в России отменят масочный режим
Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что отменить масочный режим в России можно будет, когда около 70-80% населения полностью пройдет вакцинацию от коронавируса, сообщило URA.RU.
Болибок отметил, что пандемия продолжится, если граждане не будут прививаться. Он добавил, что медленный рост количества вакцинированных может привести к проникновению или созданию новых штаммов инфекции.
Согласно официальным данным на 14 июля, в России полностью привились только 13,38% людей. Страна находится на 74 месте в мире по темпу вакцинации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru