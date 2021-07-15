В Кабардино-Балкарии ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий населения

Обязательную вакцинацию от коронавируса введут в Кабардино-Балкарской Республике для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач региона Жираслан Пагов, документ опубликован на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.

Согласно постановлению, привиться обязаны «работающие на основании трудового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания, услуг салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов».

Также вакцинация обязательна для работников сферы бытовых услуг, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, МФЦ, транспорта, сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики. Вакцинации подлежат и жители региона, занятые в сферах строительства, сельского хозяйства, туризма, культуры, государственные и муниципальные служащие, работники органов местного самоуправления.

Прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 необходимо сделать до 10 августа, вторым — до 1 сентября. Требование не касается граждан, имеющих противопоказания к прививке.

Между тем Роструд объяснил, как можно отстранить от работы непривитых сотрудников, сообщает «Свободная пресса». В этом случае механизм отстранения регулируется статьей 76 Трудового кодекса РФ. Работодатель должен запросить у сотрудника письменный отказ от вакцинации; невакцинированный сможет вернуться на рабочее место после устранения причины отстранения либо по окончании пандемии, отмечает МИР 24.

