В России новый максимум смертей с коронавирусом — за сутки погибли 815 человек
Новый максимум летальных исходов из-за коронавирусной инфекции зафиксирован в России: за сутки в стране скончались 815 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Число смертей с начала пандемии достигло 168 864.
Всего за минувшие сутки в России подтвердили 22 277 новых случаев COVID-19, 19 368 пациентов выздоровели.
Больше всего новых заражений выявили в Москве (2529), Санкт-Петербурге (1810) и Московской области (1223), пишет «Свободная пресса».
За весь период пандемии коронавируса в РФ зарегистрировали 6 557 068 случаев заболевания, выздоровели 5 848 340 россиян, отмечает RT.
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Выздоровели
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru