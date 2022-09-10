Иммунолог предупредил, что коронавирус может перейти на животных
Коронавирусная инфекция может найти себе нового «хозяина» и перейти на животных, считает врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Об этом эксперт рассказал в беседе с ТАСС.
По словам иммунолога, штамм COVID-19 «омикрон» быстро распространяется, так как вирус ищет нового «хозяина».
«Предполагаю, что мы увидим до Нового года, кто будет новым "хозяином", среди кого этот вирус поселится и будет существовать в качестве новой природно-очаговой инфекции», — отметил Жемчугов.
Эксперт поделился мнением, что «омикрон» и его варианты могут стать последним штаммом пандемии COVID-19.
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