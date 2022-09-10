По словам иммунолога, штамм COVID-19 «омикрон» быстро распространяется, так как вирус ищет нового «хозяина».

«Предполагаю, что мы увидим до Нового года, кто будет новым "хозяином", среди кого этот вирус поселится и будет существовать в качестве новой природно-очаговой инфекции», — отметил Жемчугов.

Эксперт поделился мнением, что «омикрон» и его варианты могут стать последним штаммом пандемии COVID-19.

