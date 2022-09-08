Нейросеть описала три варианта прохождения текущей волны COVID в России

Согласно умеренному сценарию, Россия сейчас находится на пике шестой волны. Всплеск заболеваемости должен завершиться 3-9 октября. По прогнозам нейросети, при умеренном сценарии к началу ноября число выявленных случаев заражения не будет превышать 19 тысяч за сутки. Вероятно, в этом случае быстрее всего заболеваемость снизится в Волгоградской и Тульской областях, несколько дольше будет протекать процесс в Костромской и Мурманской областях.

Если же верить оптимистичному варианту, предполагается, что страна находится на пике заболеваемости, однако волна COVID-19 завершится уже 10-15 сентября. И, наконец, по пессимистичному прогнозу, описанному нейросетью, пик заболеваемости в России придется на 27 сентября-2 октября и завершится в ноябре.

По мнению ETNA, в Москве пик заболеваемости COVID-19 уже преодолён. Он пришелся на 17 августа — тогда в Москве зарегистрировали более 10 тысяч новых случаев коронавируса. При умеренном сценарии прирост в столице в начале октября стабилизируется на отметке 1,2-1,3 тысячи случаев; при оптимистичном прогнозе суточный прирост замедлится до уровня ниже одной тысячи человек в начале второй декады сентября. Пессимистичный прогноз предполагает ежедневный суточный прирост заболевших в Москве на уровне более 14 тысяч случаев в день.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число смертей от COVID-19 с февраля снизилось на 80%.

