Иммунолог объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Москве
Рост числа новых случаев заражения COVID-19 в столице может быть связан с увеличением проведенных ПЦР-тестов после майских праздников, а также с возвращением граждан из-за границы, заявил РИА Новости врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Он отметил, что увеличение майских праздников благоприятно сказалось на темпах роста заболевших вирусом. Сам всплеск новых случаев COVID-19 объяснить сложно, добавил эксперт. По его словам, большинство жителей столицы либо уже переболели, либо вакцинировались.
Жемчугов призвал выяснить, заносятся ли результаты ПЦР-тестов, которые делают транзитным пассажирам в аэропортах и вокзалах Москвы, в столичную статистику. Ранее в Москве выявили 3 818 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель с 17 января 2021 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru