Иммунолог объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Москве

Он отметил, что увеличение майских праздников благоприятно сказалось на темпах роста заболевших вирусом. Сам всплеск новых случаев COVID-19 объяснить сложно, добавил эксперт. По его словам, большинство жителей столицы либо уже переболели, либо вакцинировались.

Жемчугов призвал выяснить, заносятся ли результаты ПЦР-тестов, которые делают транзитным пассажирам в аэропортах и вокзалах Москвы, в столичную статистику. Ранее в Москве выявили 3 818 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель с 17 января 2021 года.

