Иммунолог объяснил причину непопулярности «ЭпиВакКороны»

Он отметил, что до сих пор отсутствуют надежные данные о безопасности этих вакцин, поэтому препараты не пользуются популярностью среди населения.

В то же время иммунолог отметил, что вакцину, скорее всего, оставят в число рекомендованных вакцин.

«При этом как таковая массовая вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона-Н» фактически не идёт. Его по-тихому заменили на «Спутник V» и «Спутник Лайт» и, в гораздо меньшей степени, «Ковивак», – подчеркнул Крючков в беседе с «Радио 1».

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский заявил, что проблемы с поставками «ЭпиВакКороны» могут быть связаны с ее низкой эффективностью.

