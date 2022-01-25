Иммунолог объяснил причину непопулярности «ЭпиВакКороны»
Регионы отказались от закупок вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» из-за неуверенности людей в эффективности этих препаратов. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков.
Он отметил, что до сих пор отсутствуют надежные данные о безопасности этих вакцин, поэтому препараты не пользуются популярностью среди населения.
В то же время иммунолог отметил, что вакцину, скорее всего, оставят в число рекомендованных вакцин.
«При этом как таковая массовая вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона-Н» фактически не идёт. Его по-тихому заменили на «Спутник V» и «Спутник Лайт» и, в гораздо меньшей степени, «Ковивак», – подчеркнул Крючков в беседе с «Радио 1».
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский заявил, что проблемы с поставками «ЭпиВакКороны» могут быть связаны с ее низкой эффективностью.
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